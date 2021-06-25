Названы способы охлаждения квартиры без кондиционера

Фото: © РИА Новости. Евгений Епанчинцев © РИА Новости. Евгений Епанчинцев

В частности, необходимо как можно больше увлажнять помещение.

Также лучше заменить блэк-аут шторы, потому что они не пропускают воздух в помещение.

"Окна можно закрывать разными способами. Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лён белого цвета. Можно еще отражающую плёнку пришить с другой стороны ткани", — посоветовала она.

Кроме того, перед сном можно охлаждать постельное белье в холодильнике. Предварительно его надо положить в пакет, чтобы ткань не намокла. Сон в жару может стать легче благодаря шелковым простыням.

Также можно поставить в комнате небольшой "фонтан".