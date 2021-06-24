АТОР: туристы откажутся от путевок в Подмосковье

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В ассоциации отметили, что у многих отдыхающих не получается заселиться в забронированные заранее объекты уже в первый день введения ограничений и они могут начать отменять туры. Решение о въезде в гостиницу только со справкой вступает в действие с сегодняшнего дня - 24 июня, сообщает ИА REGNUM

Получается, что граждане, которые планируют заселиться в отели 24 июня и в следующие два-три дня, не успеют получить ни одну антиковидную справку. На то, чтобы сдать ПЦР-тесты и получить результаты понадобится до пяти дней, а вакцинирование занимает три недели.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 24 июня и с 28 июня будут введены новые ограничения по причине распространения коронавируса.

Лица без QR-кодов (цифровых сертификатов) не смогут посещать заведения общепита в Подмосковье. Советующую меру прописали в постановлении главы Московской области от 23 июня 2021 года 199-ПГ.