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АТОР: туристы откажутся от путевок в Подмосковье

Анна Безрукова
38 минут назад
Решение губернатора Московской области о вводе ограничений и приеме туристов в отелях и пансионатах только со специальными справками застало туристов врасплох. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
АТОР: туристы откажутся от путевок в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ассоциации отметили, что у многих отдыхающих не получается заселиться в забронированные заранее объекты уже в первый день введения ограничений и они могут начать отменять туры. Решение о въезде в гостиницу только со справкой вступает в действие с сегодняшнего дня - 24 июня, сообщает ИА REGNUM.
Получается, что граждане, которые планируют заселиться в отели 24 июня и в следующие два-три дня, не успеют получить ни одну антиковидную справку. На то, чтобы сдать ПЦР-тесты и получить результаты понадобится до пяти дней, а вакцинирование занимает три недели.
Ранее сообщалось, что в Московской области с 24 июня и с 28 июня будут введены новые ограничения по причине распространения коронавируса.
Лица без QR-кодов (цифровых сертификатов) не смогут посещать заведения общепита в Подмосковье. Советующую меру прописали в постановлении главы Московской области от 23 июня 2021 года 199-ПГ.
С 24 июня текущего года гражданам не разрешается посещение фудкортов. Исключение составляет только покупка еды на вынос. Относительно летних кафе и веранд на открытом воздухе, посещать их разрешено, но есть условие: что на одного клиента должно приходиться как минимум три квадратных метра площади учреждения.
Общество,Ассоциация туроператоров России,ИА REGNUM,Московская Область,
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