Попова предупредила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса выявила угрозу «инфодемии» — когда граждан вводят в заблуждение ложной информацией об инфекциях. Об этом сообщает «Российская газета».

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Попова подчеркнула, что «инфодемия» мешает борьбе с COVID-19 в целом ряде стран.

При этом, по словам главы ведомства, врачи научились управлять эпидемическим процессом.

Она также уточнила, что темпы вакцинации граждан от коронавируса в России увеличиваются: спрос вырос в 5-10 раз. Среди регионов, лидирующих по числу привитых, — Москва, Сахалинская, Белгородская, Тюменская и Московская области, Чеченская Республика и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее Анна Попова заявила, что сегодняшняя пандемия коронавируса — не последняя.

Перед этим она сообщила, что так называемый индийский штамм коронавируса — «дельта» — уже получил распространение почти в 90 странах мира.