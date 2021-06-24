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«Не успеваем»: Спасет ли Россию тотальный локдаун

Алиса Селезнёва
1 час назад
Все больше российских регионов из-за роста заболеваемости коронавирусом вводит ограничения, а в Бурятии объявили о локдауне с 27 июня. Однако эксперты уверены, что только локдаун сейчас вряд ли сможет остановить мутировавший COVID-19, пишет «Московский комсомолец».
«Не успеваем»: Спасет ли Россию тотальный локдаун
Фото: ТАССТАСС
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм, который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отмечал, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом. По данным инфекционистов, болезнь при заражении индийским штаммом развивается молниеносно: пациент госпитализируют с небольшим поражением легких, но уже через сутки он попадает в реанимацию.
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Председатель комитета Федерации лабораторной медицины, врач-невролог Александр Соловьев уверен, что для остановки распространения нового дельта-штамма недостаточно только введения локдауна.
«Достигнуть необходимого уровня защиты можно лишь двумя путями - переболев или получив вакцину. Со вторым мы не успеваем в гонке с вирусом, и вся текущая активность по усилению кампании вакцинации даст результат через 1,5-2 месяца. Так что нас ждет непростой осенне-зимний сезон», - отметил он.
По словам эксперта, для того, чтобы остановить мутировавший коронавирус потребуется уже 80% невосприимчивых к нему людей. При этом Соловьев усомнился, что в России можно организовать такой же плотный охват контактов заболевших, какого добился Китай.
«Только комплексная программа антиковидных мер, учитывающая изменившиеся свойства нового коронавируса, большую долю восприимчивого населения и модель поведения людей в разных ситуациях, позволит контролировать распространение инфекции в условиях недостаточного охвата населения вакцинацией. Все это требует значительных усилий, финансовых затрат и скоординированных действий», - считает он.
Председатель комитета Федерации лабораторной медицины также предрек появление штаммов с новыми свойствами коронавируса «в условиях активного распространения среди частично восприимчивых людей».
Общество,Александр Соловьев,Сергей Собянин,Московский комсомолец,Республика Бурятия,Москва,Россия,
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