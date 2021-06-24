«Не успеваем»: Спасет ли Россию тотальный локдаун

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, что почти у 90% заразившихся коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм, который гораздо агрессивнее и быстрее распространяется. Мэр отмечал, что для противостояния новому штамму уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем требовалось для борьбы с «уханьским» вариантом. По данным инфекционистов, болезнь при заражении индийским штаммом развивается молниеносно: пациент госпитализируют с небольшим поражением легких, но уже через сутки он попадает в реанимацию.