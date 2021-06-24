Попова заявила о широком распространении в мире индийского штамма

Индийский штамм коронавируса «дельта» распространился почти в 90 странах мира, заявила глава РоспотребнадзораАнна Попова на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения». Ее слова приводит ТАСС.
Попова отметила, что Россия смогла не допустить всплеска заболеваемости COVID-19 в марте-апреле 2021 года, когда в европейском регионе росло число инфицированных.
«О 70 процентах новых случаев заражения в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, по оценкам экспертов, мы услышим в ближайшие несколько месяцев», — добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее биолог Анча Баранованазвала главную опасность индийского штамма коронавируса. По словам профессора, «дельта» вариант наиболее опасен из-за «быстрой консолидации» поражения легких.
Врачи также предупредили россиян о более легком проникновении индийского штамма коронавируса в клетки человека. По словам Михаила Кагана, этот штамм COVID-19 на 40 процентов заразнее, чем британский.