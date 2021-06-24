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Голый мужчина гуляющий по Кантемировскому мосту Петербурга попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
На Кантемировском мосту в центре Санкт-Петербурга был замечен полностью голый мужчина, разгуливающий по проезжей части. Видео публикует telegram-канал “Бушующий мир”.
Причина для прогулки в таком виде не установлена, как и личность пешехода.
Общество,Видео,Санкт-Петербург,
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