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Прокуратуру попросили разобраться с обязательной вакцинацией на Сахалине

ИА Regnum
20 минут назад
Депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ) направил обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку введению на Сахалине обязательной вакцинации населения, задействованного в определённых сферах деятельности. Сам депутат отрицательно относится к принуждению прививаться и считает, что это личное дело каждого человека.
Прокуратуру просят разобраться с обязательной вакцинацией на Сахалине
Фото: ТАССТАСС
«Сама по себе вакцинация — это, на мой взгляд, очень хорошее и правильное дело. Сам я не очень давно переболел, пока не пришел срок прививаться, но планирую. В общем — я действительно считаю, что все, у кого нет противопоказаний по здоровью, должны пойти и привиться. Это сейчас такая же необходимость, как носить маски или обрабатывать руки и все поверхности антисептиком», — написал Корниенко на своей странице в Instagram.
Депутат считает, что вопрос вакцинации является личным делом каждого человека и никто не имеет права вмешиваться в вопросы здоровья.
«У тех, кто не прививается, есть к этому свои резоны: по медицинским показаниям, по религиозным соображениям, да просто «не хочу» — это уже причина! Человек имеет право отказаться без объяснений и оправданий», — уверен депутат.
Корниенко уверен, что нежелание населения вакцинироваться напрямую показывает отношение людей к власти. А принуждение привиться вызовет волну купли-продажу поддельных сертификатов.
Как сообщало ИА REGNUM, сахалинское управление Роспотребнадзора 19 июня опубликовало постановление главного санитарного врача области Ольги Фунтусовой «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции», в котором приведён полный список сфер деятельности, работники которых обязаны привиться от коронавируса.
Общество,Алексей Корниенко,КПРФ,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,Госдума,
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