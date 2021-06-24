Прокуратуру просят разобраться с обязательной вакцинацией на Сахалине

«Сама по себе вакцинация — это, на мой взгляд, очень хорошее и правильное дело. Сам я не очень давно переболел, пока не пришел срок прививаться, но планирую. В общем — я действительно считаю, что все, у кого нет противопоказаний по здоровью, должны пойти и привиться. Это сейчас такая же необходимость, как носить маски или обрабатывать руки и все поверхности антисептиком», — написал Корниенко на своей странице в Instagram.
«У тех, кто не прививается, есть к этому свои резоны: по медицинским показаниям, по религиозным соображениям, да просто «не хочу» — это уже причина! Человек имеет право отказаться без объяснений и оправданий», — уверен депутат.