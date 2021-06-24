МВД начало применение системы распознавания лиц

Он объяснил, что алгоритм при распознавании внешне похожих людей будет учитывать такие признаки, как походка, рост, растительность на лице, аксессуары, такие, как, например шляпа или очки. «В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью», — пояснил глава компании.