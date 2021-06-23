Часть Петербурга осталась без электричества

Отключение электричества произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга . Об этом в среду, 23 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Россети Ленэнерго».

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Движение между станциями красной линии метро «Академическая» и «Девяткино» проходит с увеличенными интервалами пять-семь минут.

Отключение произошло из-за технологического нарушения на подстанции. Перебои с электричеством наблюдались и в Выборгском районе города. Отключение света и отсутствие мобильного интернета также произошли и в городе Мурино в Ленинградской области, граничащем с Калининским районом.

По словам источника, специалисты компании ведут работы по оперативному переключению потребителей после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации. В районы «направлены дизель-генераторные установки».

Ранее Россия https://lenta.ru/news/2021/06/23/electro/заняла второе место среди стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. По результатам исследования, самая низкая стоимость электроэнергии оказалась в Казахстане, где она стоит чуть больше двух рублей за киловатт-час. На втором месте находится Россия со стоимостью электричества 3,6 рубля за киловатт-час.