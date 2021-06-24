«Есть антитела – вакцинируйтесь»: Мясников раскритиковал антипрививочников

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников обругал противников прививок и тех, кто сомневается в эффективности прививок россиян. Кроме этого, его возмутило, что «про отдаленные последствия вакцинирования в основном говорят люди старшего возраста и со множеством хронических болезней, которые в случае коронавирусной пандемии эту зиму просто не смогут пережить. Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Телеврач отметил, что многие жители страны в настоящее время находятся в замешательстве — они «запуганы» сыплющимися со всех сторон мнениями врачей, журналистов и блогеров и не знают, делать им прививку или оказаться от нее, сообщает NEWS.ru.

Как считает Мясников, единственным правильным ответом в этой ситуации будет: ставить. Также он поставил точку по поводу темы антител — можно ли делать укол, если в крови их достаточно.

«1. Следует ли проверять антитела перед вакцинацией? Нет. 2. У меня антитела есть — прививаться? Да, поскольку сегодня они могут защищать, но к осени будет новая волна, антитела следует «обновить». 3. Если я переболел, мне нужно прививаться? Читайте 2-й пункт. 4. Мне такое-то количество лет и у меня это и это. Можно ли прививаться? Необходимо в первую очередь, вы находитесь в группе максимального риска!» — написал Мясников.

Также он сказал аллергикам, что прививаться все равно можно и даже нужно - просто следует соблюсти соблюдать правила вакцинации аллергиков.

Кроме этого, на вопрос по поводу того, какую вакцину лучше выбрать, он ответил, что подойдет любая доступная.