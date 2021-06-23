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В Петербурге приостановили запись на прививки вакциной "КовиВак"

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
В Санкт-Петербурге приостановлена запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак», передает РИА «Новости» со ссылкой на межведомственный городской координационный совет по борьбе с COVID-19.
В Петербурге приостановили запись на прививки "КовиВаком"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь», – сообщили в совете.
При этом препарат «Спутник V» доступна во всех пунктах вакцинации, а «ЭпиВакКорона» – в пунктах по адресам, опубликованным на сайте петербургского комитета по здравоохранению.
22 июня стало известно, что запасы вакцины «КовиВак» закончили в Москве, запись на вакцинацию этим препаратом временно приостановили.
За весь период пандемии в России выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 130 тыс. заболевших скончались.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Общество,Российский фонд прямых инвестиций,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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