В Подмосковье вводятся новые антикоронавирусные меры

Проведение спортивных и зрелищных мероприятий в помещениях при количестве более 50 человек и на открытом воздухе более чем при 500 зрителях приостанавливается в Московской области . Организация мероприятий с допустимым количеством зрителем возможна только по билетам, соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального правительства в среду.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"С 24 июня в Московской области проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается: в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам; на открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам", - поясняется в телеграм-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

При этом отмечается, что с 28 июня данное ограничение не распространяется на зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев.

Также приостанавливают работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки. Запрещается пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами.

Фуд-корты в Подмосковье с 24 июня должны работать только навынос или доставку. С 23:00 до 06:00 запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах и т. д.