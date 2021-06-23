«Индийские ученые сообщили о нескольких мутациях (штамма) дельты, одна из которых получила название «дельта-плюс»... У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».
«В первую очередь, это город Москва, Нижегородская, Саратовская области. И мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербург», – сказала вице-премьер.
«По заключению международных и наших исследователей, штамм дельта обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособности, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией, тем самым штаммом, о котором я сказала», – уточнила Голикова.