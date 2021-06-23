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Голикова заявила об отсутствии штамма коронавируса «дельта плюс» в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
1 час назад
Новый индийский штамм коронавируса «дельта плюс» на данный момент еще не проник в Россию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Индийские ученые сообщили о нескольких мутациях (штамма) дельты, одна из которых получила название «дельта-плюс»... У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».
При этом в стране есть как британский (альфа), так и индийский (дельта) штаммы коронавируса, и последний преобладает в Москве.
Она добавила, что за последние недели доля индийского штамма растет, в некоторых регионах страны он начинает преобладать.
«В первую очередь, это город Москва, Нижегородская, Саратовская области. И мы наблюдаем тенденцию на увеличение циркулирования этого штамма на территории города Санкт-Петербург», – сказала вице-премьер.
При этом ученые продолжают работу по секвенированию вирусов и новых штаммов.
«По заключению международных и наших исследователей, штамм дельта обладает более высокой контагиозностью. И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособности, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией, тем самым штаммом, о котором я сказала», – уточнила Голикова.
Ранее минздрав Индии сообщил, что новый штамм коронавируса «дельта плюс» (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) «вызывающим беспокойство».
Сообщалось, что в Индии зарегистрировали 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «дельта плюс». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации.
Общество,Видео,Александр Гинцбург,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,РИА Новости,Москва,Россия,
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