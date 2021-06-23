Совфед упростил вывоз детей за рубеж

Теперь, если мать или отец хотят вывезти своего ребёнка в зарубежные страны, им не придётся собирать дополнительные документы. Также за законными представителями закрепляется право выразить своё несогласие и отозвать его во внесудебном порядке.
Кроме того, если ребёнок выезжает за рубеж без родителей или представителей, то ему потребуется ряд документов. В частности, это паспорт и нотариально заверенное согласие одного из родителей с указанием страны, в которую юный гражданин направляется.
Ранее член Совета Федерации Маргарита Павлова рассказала, что предложенный в 2020 году законопроект, увеличивающий компенсации за осложнения после вакцинации, мог бы повысить доверие к прививкам, однако он не был принят.