Совфед упростил вывоз детей за рубеж

Теперь, если мать или отец хотят вывезти своего ребёнка в зарубежные страны, им не придётся собирать дополнительные документы. Также за законными представителями закрепляется право выразить своё несогласие и отозвать его во внесудебном порядке.

Кроме того, если ребёнок выезжает за рубеж без родителей или представителей, то ему потребуется ряд документов. В частности, это паспорт и нотариально заверенное согласие одного из родителей с указанием страны, в которую юный гражданин направляется.