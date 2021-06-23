В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Совфед упростил вывоз детей за рубеж

News.ru
13 минут назад
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий родителям вывозить ребёнка за рубеж, если они в разводе. Ему достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя.
Совфед упростил вывоз детей за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Теперь, если мать или отец хотят вывезти своего ребёнка в зарубежные страны, им не придётся собирать дополнительные документы. Также за законными представителями закрепляется право выразить своё несогласие и отозвать его во внесудебном порядке.
Кроме того, если ребёнок выезжает за рубеж без родителей или представителей, то ему потребуется ряд документов. В частности, это паспорт и нотариально заверенное согласие одного из родителей с указанием страны, в которую юный гражданин направляется.
Ранее член Совета Федерации Маргарита Павлова рассказала, что предложенный в 2020 году законопроект, увеличивающий компенсации за осложнения после вакцинации, мог бы повысить доверие к прививкам, однако он не был принят.
Общество,Маргарита Павлова,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители