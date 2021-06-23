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Кремль не планирует вводить локдаун на федеральном уровне

Вечерняя Москваиещё 6
1 час назад
Власти не планируют на федеральном уровне вводить «локдаун» на фоне пандемии коронавируса. Об этом в среду, 23 июня, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремль заявил об отсутствии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Он также отметил, что Кремль не знает о том, чтобы какой-то из регионов России готовился к введению «локдауна».
— Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный «локдаун», — пояснил Песков.
По его словам, каждый регион самостоятельно решает, какие антиковидные меры необходимо ввести в условиях роста числа пациентов с коронавирусом.
Песков также подчеркнул, что дефицита вакцины от коронавируса в РФ не будет. По его словам, в стране налажено производство вакцины, предприятия создают препараты в достаточном количестве для внутреннего потребления, пишет РИА Новости.
Общество,Дмитрий Песков,РИА Новости,Россия,
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