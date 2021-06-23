Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов

Под регулирование попадут крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться таким компаниям нужно будет с 1 января 2023 года. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые вырабатывают 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, подпадут под регулирование с 1 января 2024 года. Отчеты о выбросах парниковых газов они должны будут предоставлять с 1 января 2025 года. Отчеты должны будут предоставляться до 1 июля года, следующего за отчетным, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Порядок и форму отчета установит правительство.