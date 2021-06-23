Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов

Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие законодательного урегулирования вопросов ограничения выбросов парниковых газов "сужает перспективы вхождения РФ
в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах". В связи с этим закон предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов. Речь идет в том числе о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.