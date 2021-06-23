Пока вы спали: в Швеции начался политический кризис

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Литва рубит сук, на котором сидит

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Литва приняла решение присоединиться к масштабным европейским санкциям против Белоруссии , которые затронут и транзит белорусских калийных удобрений через территорию страны. В результате порт в Клайпеде может лишиться более 30% всего грузооборота, а Литва миллиардов долларов в год, пишет «Взгляд».

При этом литовцы отнеслись с недоверием к обещаниям премьер-министра страны подумать о компенсациях предприятиям, пострадавшим от «войны санкций». А политологи отмечают, что своими действиями Вильнюс провоцирует серьезный кризис в Клайпеде.

Россия попала в пятерку лидеров по торговле с ЕС

Товарооборот между Россией и Евросоюзом за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 млрд. Это позволило России стать одним из главных торговых партнеров ЕС, наряду с Китаем, США, Великобританией и Швейцарией, пишут «Известия».

Эксперты отмечают, что в основе российского экспорта в Евросоюз лежит нефть, природный газ, металлы, а также удобрения и цемент. Однако в Министерстве экономического развития России рассчитывают на дальнейший рост экспорта продукции агропромышленного комплекса, деревообработки, а также мебели, стекловолокна, кровельных и облицовочных материалов.

В Москве задержан «поймавший волну» ковидный мошенник

В Бабушкинском районном суде Москвы рассматривается одно из первых уголовных дел о массовой фальсификации сертификатов о вакцинации от коронавируса. Обвиняемый, 30-летний выходец из Мордовии Александр Мунтян, считал, что он наконец «поймал волну», зарабатывая на продаже подделок, пишет «Коммерсант».

Следствие установило, что подозреваемый создал целую схему: он сделал поддельные штампы клиники, где проводилась вакцинация, и печать одного из врачей медучреждения, нанял курьеров, оформил на третьих лиц карту для переводов денег, а также сумел настроить компьютер так, чтобы через некоторое время удалялись все его контакты. Несмотря на то, что уголовное дело рассматривается в обычном порядке, Мунтян рассчитывает, что отделается судебным штрафом.

В России юрлиц накажут за отмывание денег

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий ответственность за участие в отмывании средств или имущества. В законопроекте предлагается дополнить КоАП статьей об ответственности юридических лиц за действия «физиков». Об этом сообщает «Коммерсант».

Компаниям будет грозить штраф в размере до трехкратной суммы средств или стоимости преступного имущества либо приостановка деятельности, если юрлицо знало, что участвует в отмывании денег. Избежать наказания компания сможет, если будет способствовать выявлению правонарушения, а также содействовать расследованию.

Швеция объявила вотум недоверия премьер-министру

Обсуждение реформы цен на аренду жилья в новых домах привело к политическому кризису в Швеции и объявлению вотума недоверия действующему премьер-министру Стефану Лёвену . Об этом пишет Le Figaro.