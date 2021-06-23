Пока вы спали: в Швеции начался политический кризис

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Литва рубит сук, на котором сидит
Литва
приняла решение присоединиться к масштабным европейским санкциям против Белоруссии
, которые затронут и транзит белорусских калийных удобрений через территорию страны. В результате порт в Клайпеде
может лишиться более 30% всего грузооборота, а Литва миллиардов долларов в год, пишет
«Взгляд».
При этом литовцы отнеслись с недоверием к обещаниям премьер-министра страны подумать о компенсациях предприятиям, пострадавшим от «войны санкций». А политологи отмечают, что своими действиями Вильнюс провоцирует серьезный кризис в Клайпеде.
Россия попала в пятерку лидеров по торговле с ЕС
Товарооборот между Россией и Евросоюзом
за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 млрд. Это позволило России стать одним из главных торговых партнеров ЕС, наряду с Китаем, США, Великобританией и Швейцарией, пишут
«Известия».
Эксперты отмечают, что в основе российского экспорта в Евросоюз лежит нефть, природный газ, металлы, а также удобрения и цемент. Однако в Министерстве экономического развития России
рассчитывают на дальнейший рост экспорта продукции агропромышленного комплекса, деревообработки, а также мебели, стекловолокна, кровельных и облицовочных материалов.
В Москве задержан «поймавший волну» ковидный мошенник
В Бабушкинском районном суде Москвы рассматривается одно из первых уголовных дел о массовой фальсификации сертификатов о вакцинации от коронавируса. Обвиняемый, 30-летний выходец из Мордовии Александр Мунтян, считал, что он наконец «поймал волну», зарабатывая на продаже подделок, пишет
«Коммерсант».
Следствие установило, что подозреваемый создал целую схему: он сделал поддельные штампы клиники, где проводилась вакцинация, и печать одного из врачей медучреждения, нанял курьеров, оформил на третьих лиц карту для переводов денег, а также сумел настроить компьютер так, чтобы через некоторое время удалялись все его контакты. Несмотря на то, что уголовное дело рассматривается в обычном порядке, Мунтян рассчитывает, что отделается судебным штрафом.
В России юрлиц накажут за отмывание денег
Правительство внесло в Госдуму
законопроект, расширяющий ответственность за участие в отмывании средств или имущества. В законопроекте предлагается дополнить КоАП статьей об ответственности юридических лиц за действия «физиков». Об этом сообщает
«Коммерсант».
Компаниям будет грозить штраф в размере до трехкратной суммы средств или стоимости преступного имущества либо приостановка деятельности, если юрлицо знало, что участвует в отмывании денег. Избежать наказания компания сможет, если будет способствовать выявлению правонарушения, а также содействовать расследованию.
Швеция объявила вотум недоверия премьер-министру
Обсуждение реформы цен на аренду жилья в новых домах привело к политическому кризису в Швеции и объявлению вотума недоверия действующему премьер-министру Стефану Лёвену
. Об этом пишет
Le Figaro.
Правительственную коалицию расшатало несогласие Левой партии — бывшей коммунистической - с предложенной властями мерой, предусматривающей повышение арендной платы за квартиры. В итоге Стефан Лёвен дал себе неделю на решение кризиса, который может закончиться внеочередными выборами в Швеции.