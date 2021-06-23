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Совфед одобрил изменение границ Петербурга

Прайм
17 минут назад
Сенаторы на пленарном заседании в среду утвердили изменение границы Санкт-Петербурга.
Границы Петербурга решили изменить
Фото: ТАССТАСС
Ранее в Совфед поступило обращение властей Северной столицы об утверждении изменения границы города федерального значения. В черту Петербурга предлагается включить намывные территории у порта Бронка и возле "Газпром Арены".
Общая площадь предлагаемых к включению в состав города участков составляет около 1,35 миллиона квадратных метров.
Общество,Газпром,Совет Федерации,Санкт-Петербург,
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