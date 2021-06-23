Оперштаб Москвы разъяснил, как получить QR-код для посещения ресторанов

Жители столицы смогут получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов в электронной медкарте и личном кабинете на портале mos.ru, а также заполнив специальную форму на mos.ru.

Опрос: почти половина россиян положительно относятся к обязательной вакцинации

Отрицательное отношение к принятым мерам выразили 30% респондентов, еще 16% - безразличны.

Вирусолог назвал рекомендуемую частоту ревакцинации

Ревакцинация против коронавируса может потребоваться каждый год, а в будущем — возможно, раз в два года.

Более 60% непривитых россиян планируют вскоре вакцинироваться от COVID-19

Около 35,1% граждан России готовы сделать прививку, чтобы избежать увольнения. Еще 29,8% респондентов - ради здоровья. 16,5% россиян вакцинируются, чтобы масочно-перчаточный режим отменили как можно скорее.

«Желание сдохнуть»: россияне рассказали о самочувствии после прививки от COVID-19