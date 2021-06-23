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Экономист назвала способ получить отпуск на год

Ura.Ruиещё 10
53 минуты назад
Государственные и муниципальные служащие имеют право на отпуск без сохранения содержания продолжительностью до одного года. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Экономист рассказала о способе уйти в отпуск на год
Фото: URA.RUURA.RU
«Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до одного года», — рассказала Иванова-Швец изданию «Прайм».
Она уточнила, что в остальных случаях срок отпуска без содержания определяет работодатель.
Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работник по письменному заявлению может получить такой отпуск по уважительным причинам, которые определяет работодатель. Однако во время такого отпуска не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд.
При этом в Министерстве труда России работодателям напомнили, что они не могут по своему желанию отправить сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы. Однако к такому способу прибегали некоторые компании в период кризиса из-за пандемии коронавируса, пишет «Национальная служба новостей».
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