Экономист рассказала о способе уйти в отпуск на год

Государственные и муниципальные служащие имеют право на отпуск без сохранения содержания продолжительностью до одного года. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до одного года», — рассказала Иванова-Швец изданию «Прайм».

Она уточнила, что в остальных случаях срок отпуска без содержания определяет работодатель.

Согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работник по письменному заявлению может получить такой отпуск по уважительным причинам, которые определяет работодатель. Однако во время такого отпуска не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд.