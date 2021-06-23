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Ургант резко пошутил над выдвижением Вассермана в Госдуму

Ura.Ru
29 минут назад
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу резко пошутил над публицистом Анатолием Вассерманом, который решил пойти в Госдуму. Многократный победитель интеллектуальных телеигр сообщил, что намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца.
Ургант пошутил над выдвижением Вассермана в Госдуму
Фото: ТАССТАСС
Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев вспомнил, что Вассерман является девственником.
«Получается Анатолий и в Думе самовыдвиженец и в жизни самовыдвиженец», — пошутил Ургант.
Юморист добавил, что если Вассерман пройдет в Госдуму, то станет первым депутатом, который не только будет жать на кнопку для голосования, но еще и говорить правильный ответ.
Ранее Вассерман зaявлял, что выдвигaет свою кaндидaтуру от Преобрaженского избирaтельного округa Москвы 205, потому что уже дaвно и aктивно общaется жителями и хорошо знaет их проблемы. Помимо этого, пять лет нaзaд он уже бaллотировaлся от Преобрaженского округa, передает «Национальная служба новостей».
Общество,Шоу-бизнес,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Анатолий Вассерман,Госдума,
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