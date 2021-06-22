В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

С пляжем и трансфером: россиянам предложили дешевые путевки в Турцию

Вероника Полынина
26 минут назад
Популярный сервис бронирования Booking.com изобилует дешевыми предложениями по размещению в Турции.
С пляжем и трансфером: россиянам предложили дешевые путевки в Турцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
К примеру 8 ночей с 26 июня по 4 июля в гостевом доме в турецком городе Дидим на расстоянии 600 метров от пляжа стоят всего 4 382 рубля за двухместное размещение. В стоимость услуг входит трансфер от и до аэропорта.
Те же 8 ночей можно провести в центре Антальи за 5 217 рублей. Ближайший пляж находится в 1,6 км от места размещения.
Цены на гостевые дома в Белеке стартуют от 5 634 рублей за двухместное размещение в улучшенном трехместном номере на 8 ночей.
Отель в городе Памуккале, который славится своими геотермальными источниками, можно забронировать на 8 ночей по цене от 6 300 рублей за двоих.
Стоимость размещения в хостелах Стамбула стартует от 6 886 рублей за 8 ночей.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы из России в Турцию.
В апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения в Турции не смогли отдохнуть около полутора миллионов российских туристов. Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев высказал мнение, что в этом летнем сезоне Турция сможет принять около 7 млн российских туристов – больше, чем в допандемийном 2019 году.
Общество,Андрей Игнатьев,Российский союз туриндустрии,Дидим,Анталья,Турция,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители