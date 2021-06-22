С пляжем и трансфером: россиянам предложили дешевые путевки в Турцию

Популярный сервис бронирования Booking.com изобилует дешевыми предложениями по размещению в Турции

К примеру 8 ночей с 26 июня по 4 июля в гостевом доме в турецком городе Дидим на расстоянии 600 метров от пляжа стоят всего 4 382 рубля за двухместное размещение. В стоимость услуг входит трансфер от и до аэропорта.

Те же 8 ночей можно провести в центре Антальи за 5 217 рублей. Ближайший пляж находится в 1,6 км от места размещения.

Цены на гостевые дома в Белеке стартуют от 5 634 рублей за двухместное размещение в улучшенном трехместном номере на 8 ночей.

Отель в городе Памуккале, который славится своими геотермальными источниками, можно забронировать на 8 ночей по цене от 6 300 рублей за двоих.

Стоимость размещения в хостелах Стамбула стартует от 6 886 рублей за 8 ночей.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято в конце прошлой недели оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы из России в Турцию.