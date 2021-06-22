Мороженое и кондиционеры: Как россияне спасаются от жары

Как уточняется, спрос на указанные товары начал расти с 14 июня, его связывают с наступлением аномальной жары в центральном регионе. Пик продаж напитков по стране был зафиксирован 19 июня, а мороженого — 20 июня. Из напитков наибольшей популярностью среди москвичей и петербуржцев пользуются питьевая вода, квас и холодный чай.
Отмечается, что за неделю с 14 по 20 июня объёмы продаж кондиционеров в денежном выражении выросли в 9,5 раза по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Также россияне стали массово скупать переносные вентиляторы и бейсболки.
В ближайшие дни в Москве температура приблизится к 40-градусной отметке. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ
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Уже во вторник термометры покажут плюс 35, а в среду - плюс 36. Самым жарким днем с начала лета, когда могут пасть температурные рекорды, должен стать четверг. В этот день москвичей ждет 37-градусный зной.
Температура днем почти не будет опускаться ниже 30 в течение всей недели. При этом осадков практически не будет: кратковременные дожди прогнозируются лишь ближе к выходным.
При температуре выше 30 градусов нужно пить не меньше двух литров воды в день, рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева «Известиям».
«В жару мы чаще дышим, активно потеем. C потом и дыханием выходит много жидкости и электролитов, которые нужно восполнять», — заявила она.
По словам Маршинцевой, если человек в жару долгое время не пил, помимо обычной воды, нужно сделать несколько глотков электролитного раствора. Его можно найти в аптеке.
Врач-кардиолог отметила, что в жару нужно пить обычную воду. В нее можно добавить кубики апельсинового льда, замороженные в холодильнике. Это охладит жидкость и насытит ее витамином С.
Кроме того, не стоит употреблять сладкие напитки, которые усиливают жажду.
«Квас в жару лучше не пить, если хочешь быть в здравом уме и твердой памяти. Там есть эффекты брожения. Эти эффекты брожения все равно поднимают градус напитку, хоть минимальный, но он есть», — добавила Маршинцева.
Ранее врач рассказал об опасности пива в жару. По словам заведующего отделением Московского научно-практического центра наркологии Дмитрия Кубарева, в жаркую погоду алкогольные напитки плохо влияют на сердце. Кроме того, пиво выводит жидкость и микроэлементы, полезные для организма.
Российский депутат и бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко
рассказал россиянам, как защитить организм от перегрева в жару. В беседе с Life он отметил, что в такую погоду нужно реже бывать на солнце, а с учётом ситуации с коронавирусом стараться избегать мест скопления людей.
Как можно меньше надо быть на солнцепёке и обязательно носить головной убор. Надо строго соблюдать питьевой режим, потому что человек много потеет, жидкость выходит и кровь сгущается, — объяснил Онищенко.
Также он призвал есть меньше животного жира, больше овощей и фруктов — они проще усваиваются и не нагружают организм.
Сердечникам, диабетикам и людям с эндокринными заболеваниями нужно соблюдать щадящий режим. И абсолютно всех россиян врач призвал быть аккуратнее с кондиционерами из-за опасности пневмонии.
Идею о сокращении рабочего дня он поддержал и призвал работодателей последовать этому совету. Либо работать в утренние и вечерние часы.
Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин
рассказал россиянам, как защитить смартфон от самовозгорания, которое может произойти из-за перегрева аккумулятора в жаркую погоду.
По его словам, для гаджетов наиболее опасны температуры выше 30 градусов. Эксперт отметил, что в большинстве современных устройств есть система безопасности, которая отключит смартфон при сильном нагреве аккумулятора, но он может продолжить нагреваться и при выключенном телефоне.
«Важно следить, чтобы на корпус смартфона не попадали прямые солнечные лучи. Также по возможности не надо параллельно запускать "тяжелые" приложения на длительное время», - считает Рябинин.
Помимо этого, эксперт предостерег от использования плотных чехлов в летнее время. Он отметил, что такие чехлы мешают циркуляции воздуха.
Рябинин советует не принимать мер для резкого охлаждения устройства сразу после перегрева. Это может вызвать «шок» смартфона и погубить аккумулятор. Лучше просто положить телефон в тень и оставить там на некоторое время, передает радио Sputnik.