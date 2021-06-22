«Цена вопроса – пару тысяч»: россияне скупают справки о вакцинации

Отмечается, что нежелающие прививаться от ковида с началом массовой вакцинации начали разыскивать лазейки, как стать обладателем сертификата без укола, если он требуется для каких-либо целей. А если имеется спрос – появляется и предложение. Новый виток развития продажа «липовых» медицинских справок получила после того, как в регионах обязали ряд категорий граждан к постановке прививок. В результате приобрести сертификат стало делом пары кликов.