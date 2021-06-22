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«Цена вопроса – пару тысяч»: россияне скупают справки о вакцинации

Елена Прошина
27 минут назад
Противники вакцинации в России занимают очереди, чтобы приобрести поддельные медицинские справки. А злоумышленники на этой ситуации зарабатывают большие деньги.
«Цена вопроса – пару тысяч»: россияне скупают справки о вакцинации
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что нежелающие прививаться от ковида с началом массовой вакцинации начали разыскивать лазейки, как стать обладателем сертификата без укола, если он требуется для каких-либо целей. А если имеется спрос – появляется и предложение. Новый виток развития продажа «липовых» медицинских справок получила после того, как в регионах обязали ряд категорий граждан к постановке прививок. В результате приобрести сертификат стало делом пары кликов.
Об этом стало известно и стражам правопорядка, которые начали отлавливать продавцов медсправок. Только в Санкт-Петербурге всего за двухдневный период полицейским удалось задержать четверых продавцов, предлагавших не только сертификаты о вакцинации, но также и справки о медицинском отводе от прививок, сообщает kp.ru.
В целом полицейские задержали в городе на Неве троих курьеров. Также арестовали злоумышленника, который занимался подделкой документов. У него даже оказалась собственная «передвижная лаборатория».
«Оперативникам удалось задержать автолавку – иномарку, в багажнике которой были различные бланки медицинских документов и печати медицинских организаций. Водитель, который оказался и торговцем подделками, дал признательные показания, что он причастен к незаконному бизнесу», - цитирует издание ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Как пояснили представители МВД, среди прочей документации преступники продавали не только сертификаты о вакцинации, но и поддельные справки об обследовании на коронавирус. Цена за документ составляла 2000-2500 рублей.
Общество,МВД,Комсомольская правда,Россия,
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