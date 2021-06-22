Глава думы в Рязани назвала день начала ВОВ праздником

22 июня, в Дань памяти и скорби в издании Die Zeit вышла статья президента Владимира Путина
«Быть открытыми, несмотря на прошлое». В ней политик отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.