Москву и Подмосковье накрыл прививочный бум

После резкого ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом и введения властями обязательной вакцинации для ряда категорий граждан в Москве Подмосковье выстроились очереди в прививочные центры. Об этом пишет телеканал 360.

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С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна. 16 июня в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве главный санитарный врач столицы приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг.

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с заболеваемостью в столице «продолжает развиваться драматически». Он отметил, что в Москве зафиксированы также случаи повторных заражений, связанные с новым индийским штаммом.

По данным корреспондента 360, 20 июня с самого открытия прививочного центра в одном из московских ТЦ «хвост очереди» из желающих вакцинироваться «тянулся вдоль стены к противоположному краю». При этом большинство москвичей пришли за первой дозой вакцины.

Причины у тех, кто пришел на вакцинацию, были разными: кого-то обязали сделать прививку, а кто-то пересмотрел свои взгляды на вакцинацию из-за роста числа заболевших.

Так, москвичи рассказали корреспонденту, что опасаются сложностей на работе, ограничения передвижений и досуга. По словам Татьяны, последней каплей для нее стало возможное введение запрета на перелеты для непривитых россиян.

«Для меня перелеты очень важны. Я планирую в ближайшее время побывать у родителей, которые живут в другом городе. А без прививки я не смогу купить билеты. Кроме того, стали появляться рестораны с COVID-free-зонами», — пояснила она.

А вот Станислав пришел прививаться, так как боится заболеть коронавирусом.

«Я не хотел вакцинироваться. Но потом увидел, на что способна эта зараза. Умерли еще не старые люди, буквально сгорели, и семьи даже не смогли с ними проститься по-человечески. Я не хочу так мучиться», - отметил он.