В кабмине опровергли сообщения о вживлении чипов в мозг

Минобрнауки опровергли информацию о разработке программы, в рамках которой предполагалась разработка вживляемых в мозг человека чипов. В ведомстве отметили, что решение о её нецелесообразности было принято правительством в конце 2020-го. Ранее в СМИ появился материал, из которого следовало, что программа якобы была одобрена президентом Владимиром Путиным

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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опровергло публикации в СМИ о том, что при его участии ведётся разработка федеральной программы по вживлению чипов в мозг человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности её разработки», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что на реализацию проекта потребуется 54 млрд рублей. При этом в рамках программы якобы предполагалось развитие технологий нейроинтерфейсов — эти комплексы позволяют контролировать внешние устройства при помощи электрических сигналов мозга, которые преобразовываются в команды управления при помощи искусственного интеллекта.

В частности, речь шла об интерфейсах «человек — машина», которые позволили бы управлять сложными аппаратами, такими как самолёты и автомобили, непосредственно или удалённо — при помощи «аватаров». Кроме того, аналогичные технологии используются в медицине для диагностики и лечения заболеваний.

Вдобавок в тексте, опубликованном в издании, говорилось о создании интерфейсов, которые смогут обеспечить «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

«Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг. Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов», — говорил «Коммерсанту» директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.

Заметим, что 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме госкорпорация «Росатом» , МГУ имени М.В. Ломоносова и Российская академия наук подписали соглашение о совместных исследованиях и разработках в области нейроморфных систем искусственного интеллекта. Как указывала пресс-служба МГУ, документ направлен на реализацию национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года в части обеспечения лидерства России в создании и использовании перспективных методов ИИ.

«Исследования в области нейроморфных систем в мире пока находятся на начальной стадии, но на наших глазах набирает обороты технологическая гонка, в которой уже участвуют крупные мировые компании. В связи с этим задачи обеспечения технологического и промышленного суверенитета страны требуют нашей слаженной работы на перспективу. Первым шагом в реализации сотрудничества станет подготовка «дорожной карты» проекта по созданию отечественных нейроморфных систем искусственного интеллекта», — заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Кроме того, в конце мая специалист в области интеллектуальных систем кафедры информационной безопасности факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Евгений Ильюшин в интервью RT рассказал, что учёные МГУ провели серию экспериментов по распознаванию проговариваемых про себя русских фонем путём анализа электроэнцефалограмм.