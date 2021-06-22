В кабмине опровергли сообщения о вживлении чипов в мозг

«Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности её разработки», — говорится в сообщении.
«Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг. Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов», — говорил «Коммерсанту» директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.
«Исследования в области нейроморфных систем в мире пока находятся на начальной стадии, но на наших глазах набирает обороты технологическая гонка, в которой уже участвуют крупные мировые компании. В связи с этим задачи обеспечения технологического и промышленного суверенитета страны требуют нашей слаженной работы на перспективу. Первым шагом в реализации сотрудничества станет подготовка «дорожной карты» проекта по созданию отечественных нейроморфных систем искусственного интеллекта», — заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.
«Распознавание внутренней речи может быть полезным при построении интерфейсов «мозг — компьютер». Это, наверное, самый естественный способ ввода информации. Для людей с различными ограничениями было бы здорово иметь возможность вводить текст побуквенно, просто представляя фонемы. Если же говорить про наше исследование, то его результаты пока что на практике неприменимы. Дело в том, что запись ЭЭГ обладает множеством лишних шумов, которые довольно сложно убрать автоматически», — говорил он.