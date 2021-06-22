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Жители российского города рискуют остаться без пресной воды

Елена Прошина
40 минут назад
В Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области сообщили, что уровень солености воды самого маленького в мире Азовского моря, которому греки дали название Меотийского озера, достиг 15 промилле и практически сравнялся по этому показателю с Черным морем.
Жители российского города рискуют остаться без пресной воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Заместитель министра Наталья Ковтун в связи с этим сделала специальное заявление.
«Проблема поступления соленых вод в пресноводную реку, вероятность опасных природных явлений требуют тщательного изучения. Река Дон позволяет обеспечивать водой миллионы людей, проживающих в Ростовской области, и процесс ее засоления может вылиться в что-то плохое», - цитирует чиновницу «Свободная Пресса».
Отмечается, что и раньше соленость устья Дона постоянно увеличивалась по причине сгонно-нагонных процессов вследствие так называемой низовки. Речь идет о сильном ветре, нагоняющим водные потоки из Черного моря в Азовское, а затем через Таганрогский залив в дельту Дона. Из-за этого у жителей прибрежных зон в домах из кранов текла соленая вода. Такое случалось нечасто – всего несколько раз в год, и люди с этим смирились.
А по наблюдениям местных рыбаков есть тенденция исчезновения бычков, тарани и судака - вместо них все чаще встречается камбала и пиленгас. Еще один неприятный момент — соленость воды настолько повысилась, что приходится заниматься отловом медуз-корнеротов, которые нарушают природный баланс.
Ученые фиксируют, что устойчивое и, самое важное, идущее быстрыми темпами осолонение Азовского моря наблюдается в течение последних 15 лет. Процесс набирает обороты с темпом в одно промилле ежегодно.
Вероятно, не за горами тот день, когда даже в Черном море вода будет более пресной. Экологи даже прогнозируют новый Арал, но уже в южной части России.
Общество,Минприроды,Ростовская Область,Дон,
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