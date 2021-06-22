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Создать аватара: В России могут начать чипирование людей

Мария Иванова
19 минут назад
Власти России работают над новой программой, в рамках которой в мозг людей будут вживлены микрокомпьютеры для прямой передачи данных с внешних устройств. Об идее чипировании граждан сообщили многие СМИ.
Российские власти одобрили чипирование людей
Фото: ReutersReuters
Поданным различных изданий, документ задумали и разработали в Российской академии наук (РАН) вместе с МГУ. Также его одобрил президент России Владимир Путин в марте этого года. Проработку глава государства поручил премьеру Михаилу Мишустину и главе президентской администрации Антону Вайно, сообщает Lenta.ru.
На реализацию новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года понадобится 54 миллиарда рублей. Проектом предполагается, в том числе, развитие технологий нейроинтерфейсов. Это наборы аппаратных комплексов, которые способны управлять внешними устройствами напрямую при помощи сигналов мозга.
Кроме этого, авторы документа отметили, что требуется наращивание научной базы по этим технологиям и массовый выпуск передовых прототипов. Так, планируется создание интерфейсов «человек —техника» в целях управления сложными системами как традиционно, так и в удаленном формате – в соответствии с принципом дистанционного присутствия, аватара.
Ранее сообщалось, что в России работают над созданием импланта для головного мозга, который позволит вернуть зрение слепым людям. Устройство будет включать две части - внутренний имплант и внешняя камера с микрокомпьютером. При помощи процессора видеокадры будут трансформироваться в сигналы и идти в мозг.
Общество,Михаил Мишустин,Антон Вайно,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,РАН,МГУ,Lenta.ru,Россия,
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