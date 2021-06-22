Российские власти одобрили чипирование людей

Власти России работают над новой программой, в рамках которой в мозг людей будут вживлены микрокомпьютеры для прямой передачи данных с внешних устройств. Об идее чипировании граждан сообщили многие СМИ.

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На реализацию новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года понадобится 54 миллиарда рублей. Проектом предполагается, в том числе, развитие технологий нейроинтерфейсов. Это наборы аппаратных комплексов, которые способны управлять внешними устройствами напрямую при помощи сигналов мозга.

Кроме этого, авторы документа отметили, что требуется наращивание научной базы по этим технологиям и массовый выпуск передовых прототипов. Так, планируется создание интерфейсов «человек —техника» в целях управления сложными системами как традиционно, так и в удаленном формате – в соответствии с принципом дистанционного присутствия, аватара.