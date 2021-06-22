Пока вы спали: Сотни тысяч россиян не получили часть пенсии

Сотни тысяч россиян не получили накопительную часть пенсии

В Раде потребовали наказать Лукашенко

Сенаторы предложили повысить выплаты за осложнения после вакцины

В России распродают ипотечные квартиры

Эксперты связывают рост числа квартир с обременением на рынке недвижимости с падением доходов населения, продажей старых и покупкой новых на более выгодных условиях, а также с желанием продавцов сменить регион проживания или переехать за город.