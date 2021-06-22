Пока вы спали: Сотни тысяч россиян не получили часть пенсии

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook
, ВКонтакте
, Одноклассники
.
Сотни тысяч россиян не получили накопительную часть пенсии
В прошлом году около 1,7–1,9 млн российских пенсионеров не обратились за выплатой накопительной части пенсии или она им не была назначена. Об этом со ссылкой на данные негосударственных пенсионных фондов пишет
«Коммерсант».
Причиной этого в фондах считают недостаточное информирование граждан, устаревшие базы данных, проблемы в обмене информацией между ПФР
и НПФ, а также сложность процесса обращения за пенсией. При этом средний размер накоплений составляет от 5,5 до 10,4 тыс. рублей.
В Раде потребовали наказать Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
должен понести ответственность «за признание оккупационных режимов» на территории Украины. Об этом украинскому подразделению «Радио Свобода» (выполняет в России функции иностранного агента) заявила
депутат Рады от партии «Голос» Юлия Клименко
.
«Мы обратились в Генеральную прокуратуру по фактам преступлений, в том числе и по Протасевичу, когда Лукашенко фактически признал так называемые «ЛНР» и «ДНР» легитимными режимами и разрешил следственные действия квази-спецслужбами этих образований», - заявила она.
Сенаторы предложили повысить выплаты за осложнения после вакцины
Члены Совета Федерации
намерены снова внести в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении выплат людям, пострадавшим из-за осложнений после вакцинации. Это позволит увеличить число привившихся, заявила
NEWS.ru сенатор Маргарита Павлова
.
«Люди хотят гарантий. Если бы этот законопроект, который мы предлагали год назад, прошел, то уровень доверия был намного выше со стороны граждан», - пояснила она, отметив, что при расчете выплат использовались уже существующие компенсации при стихийных бедствиях и гибели военнослужащих.
В России распродают ипотечные квартиры
В России за год на 20% выросло число квартир, продающихся с обременением, в том числе купленных в ипотеку, с использованием материнского капитала и тех, на которые наложен арест за долги. Об этом со ссылкой на участников рынка недвижимости пишут
«Известия».
Эксперты связывают рост числа квартир с обременением на рынке недвижимости с падением доходов населения, продажей старых и покупкой новых на более выгодных условиях, а также с желанием продавцов сменить регион проживания или переехать за город.
Эксперты оценили возможные санкции против «Северного потока-2»
Заявление администрации президента США
о подготовке новых санкций против российского газопровода рассчитано на укрепление позиции Джо Байдена
внутри страны и не помешает вводу «Северного потока - 2» в эксплуатацию. Об этом заявили
опрошенные агентством «Прайм» эксперты.
«Республиканцы критикуют Байдена как «слабака» за сам факт встречи с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому подобные речи говорятся для американской оппозиции и публики», - пояснил старший научный сотрудник Института США и Канады Олег Теребов.