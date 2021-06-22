В последнее время многие россияне жалуются на дискриминацию в случае отказа от вакцинации. Соответствующее заявление в эфире одной из радиостанций сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Она отметила, что получает большое число обращений по этому поводу.

Подталкивание к решению о вакцинации от коронавируса через урезание прав - «нечестная игра», а механизмы ее исполнения ведут к «массовому психозу», цитирует слова чиновницы ТАСС.

«Но самое важное, что неясно, почему должны подвергаться дискриминации граждане, которые откажутся прививаться по той причине, что у них имеются антитела, они переболели, или они не могут сделать этого из-за проблем со здоровьем» — отметила Татьяна Москалькова.

Также она добавила, что в текущей ситуации власти и компании должны отыскать решение для людей, которым вакцинация противопоказана вследствие медицинских причин. Омбудсмен выступила с инициативой о том, чтобы предоставить таким гражданам гарантии в виде больничного с оплатой либо долгосрочного отпуска, чтобы они не испытывали «ущемленность».

Еще Москалькова сказала, что к теме обязательной вакцинации с самого начала практиковался «дифференцированный» подход. Она напомнила, что в соответствии с распоряжением главного санитарного врача Москвы обязательной вакцинации обязаны подвергнуться люди, которые работают с населением, — медики, работники общепита и социальной сферы. Она полагает, что в настоящее время данная дифференциация «абсолютно потерялась».