Бесплодие и изменение ДНК: Мифы о вакцинации от коронавируса

Агентство «Башкиринформ» побеседовало с учеными и врачами о мифах, связанных с вакцинацией от коронавируса. Первый миф относится к заболевшим COVID-19 людям, которые ранее делали прививку.

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Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Валентин Павлов объяснил, что вакцина на сто процентов защищает от тяжелого течения COVID-19. Даже если сделавший прививку заболеет (это случается очень редко), болезнь будет протекать в легкой форме и обойдется без реанимации.

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Павлов добавил, что у препарата «Спутник V» минимальное количество поствакцинальных реакций: к примеру, только у пяти процентов привившихся в Башкирии температура поднималась до 38 градусов, болела голова и появлялась слабость. Эти реакции быстро проходят и считаются нормальными.

Второй миф - об «изменении ДНК» с помощью вакцины.

«Такое невозможно. Вакцины не влияют на ДНК и никак не взаимодействуют с ними. Они работают по-другому - «знакомят» иммунные клетки с фрагментами генетического материала коронавируса», - объяснила доктор биологических наук Эльза Хуснутдинова.

Она подчеркнула, что клетки запоминают материал коронавируса и начинают вырабатывать антитела.

Третий миф - вакцинация и способность зачать.

Заместитель главного врача уфимского инфекционного госпиталя Айгуль Галиева подчеркивает, что никакой связи между прививкой от коронавируса, способностью зачать, развитием и течением беременности, а также рождением здорового ребенка нет.

«Ученые специально изучали - все мыши, привитые «Спутником V», дали совершенно здоровое потомство. Если вы сейчас пытаетесь забеременеть и сделали вакцину - не бойтесь, все нормально», - заявила Галиева.

Четвертое заблуждение - переболевшие люди считают, что им не надо прививаться.

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН Виль Тимербулатов рассказал, что иммунитет у переболевших слабее, чем у вакцинированных.

«Вакцинация у переболевших стала более острой проблемой в силу появления новых штаммов коронавирусной инфекции, когда иммунитет после болезни может оказаться недостаточным от повторного заражения», - подчеркнул он.

Первой в РФ зарегистрировали вакцину «Спутник V», разработанную центром Гамалеи.

В авторитетном медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутника V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.

Позже появились вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», также высокоэффективные.