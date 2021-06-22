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Не пускают в оплаченные номера: в Абхазии и Анапе туристам предлагают спать в бильярдной

Мария Иванова
2 часа назад
Туристы, прибывшие в Анапу или Абхазию, могут очутиться буквально на улице. И это даже при условии заблаговременной брони жилья. Одной семье отдыхающих пришлось организовывать ночевку за свой счет, другой - спать на кроватях в бильярдной.
В Абхазии и Анапе туристам предлагают спать в бильярдной
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что 19 июня в один из отелей Анапы не удалось заселиться прибывшим туристам. Они постучались в дверь, но им сообщили, что места отсутствуют. У туроператора не получилось оперативно найти место, где люди смогли бы переночевать. Им пришлось искать выход из ситуации самостоятельно. В другой гостинице получилось найти комнату, но за проживание пришлось платить деньги, сообщает «Царьград».
В мини-отеле Абхазии случилась аналогичная ситуация. Семье было отказано в размещении по причине отсутствия свободных номеров. Турагент позвонил в кол-центр туроператора, но там только порекомендовали решать вопрос с принимающей компанией, а та соглашалась беседовать только с поставщиком туруслуг.
В итоге турагент уговорил собственника гостевого дома пустить отдыхающих. Людям смогли предложить только переночевать в бильярдной, для чего хозяин помещения поставил там кровати.
Начало выходных было неудачным, но 21 июня туристов в обоих случаях переселили в другие отели. Туроператоры сделали им бронь номеров с повышением категории.
Как пояснили эксперты TourDom, такого рода происшествия - не редкость. На курортах Анапы, Абхазии и многих других уровень спроса значительно превышает не только предложение, но и фактическое наличие количество номеров для размещения.
Общество,Царьград ТВ,Анапа,Абхазия,
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