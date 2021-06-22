В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России могут ввести штраф за выброс мусора из машин

News.ru
47 минут назад
Кабмин положительно относится к инициативе о введении штрафов за выброс мусора из машин. Поправки о наказании предлагают внести в КоАП, пишет «Российская газета».
Россиян накажут за выброс окурков из машин
Фото: pixabaypixabay
Разработали законопроект в Мосгордуме и Мособлдуме. В ней также прописано повышение штрафов за выброс мусора в неположенном месте.
Инициатива в целом повышает штрафы за выброс мусора не там, где надо. А если окурки и обертки летят из окон машин, они точно летят не туда, куда надо, — говорится в материале газеты.
Фиксация нарушений будет вестись с помощью фотокамер и фотоловушек, поэтому у водителей и пассажиров автотранспорта будет не много шансов остаться незамеченными.
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников предупредил, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощённый порядок привлечения к ответственности.
Тарифы за вывоз мусора в России могут снизиться на 2–5%. Об этом ранее заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Изменение цен будет связано с созданием в стране фонда расширенной ответственности производителей и импортёров товаров (РОП), счёт которого будет пополняться благодаря экосбору с производителей за утилизацию продукции. 
Общество,Законопроекты,Рашид Исмаилов,Алексей Шапошников,Мосгордума,"Российская газета",Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители