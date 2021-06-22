Россиян накажут за выброс окурков из машин

Кабмин положительно относится к инициативе о введении штрафов за выброс мусора из машин. Поправки о наказании предлагают внести в КоАП, пишет «Российская газета».

Фиксация нарушений будет вестись с помощью фотокамер и фотоловушек, поэтому у водителей и пассажиров автотранспорта будет не много шансов остаться незамеченными.