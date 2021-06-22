Бьет больнее: чем опасен индийский штамм

По словам Дедкова, индийский геновариант был впервые зафиксирован в северной столице еще в апреле, поэтому винить именно его в сегодняшнем всплеске заболеваемости нелогично.

Дедков опроверг заявления о том, что заражение индийским штаммом характерно специфическими симптомами. По его словам, клиническая картина при COVID-19 и без «дельта»-варианта была очень индивидуальна и проявлялась по-разному у каждого пациента. Он отметил, что единственным более или менее общим симптомом можно назвать боль в горле.