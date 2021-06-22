Бьет больнее: чем опасен индийский штамм

Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по научной работе, вирусолог, эксперт миссии ВОЗ
по изучению природы нового коронавируса Владимир Дедков рассказал, насколько опасен так называемый «дельта»-вариант, он же – индийский штамм коронавируса.
По словам Дедкова, индийский геновариант был впервые зафиксирован в северной столице еще в апреле, поэтому винить именно его в сегодняшнем всплеске заболеваемости нелогично.
По его мнению, росту числа заражений способствует туристический сезон, всеобщая расслабленность и практически полное игнорирование масочного режима.
«Тем не менее, недооценивать индийский штамм тоже не стоит. Существуют зарубежные исследования — в частности, британские — в которых говорится, что он способен вызывать более выраженное течение болезни: то есть, более тяжелые формы лихорадки и пневмонии», - предупредил ученый в интервью «Комсомольской правде».
Дедков опроверг заявления о том, что заражение индийским штаммом характерно специфическими симптомами. По его словам, клиническая картина при COVID-19 и без «дельта»-варианта была очень индивидуальна и проявлялась по-разному у каждого пациента. Он отметил, что единственным более или менее общим симптомом можно назвать боль в горле.
Дедков также заявил о важности вакцинации. Он отметил, что вакцины эффективны против новых геновариантов коронавируса.
«Когда-нибудь существующие вакцины перестанут работать, и их придется модифицировать. Это нормальная ситуация. Другое дело, что в наших общих интересах максимально отдалить этот момент. А для этого надо вакцинироваться, чтобы образовалась достаточная иммунная прослойка и передача вируса свелась бы к минимуму, либо совсем прекратилась. Иначе вся борьба с эпидемией, по сути, начнется сначала», - заключил специалист.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что почти у 90% заболевших коронавирусом москвичей найден мутировавший индийский штамм. Собянин отметил, что новый штамм быстрее проникает в организм. Для защиты от него нужен уровень иммунитета вдвое выше в сравнении с изначальным вариантом вируса.