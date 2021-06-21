"Нечего было фигню колоть": почему россияне не спешат вакцинироваться

Интернет буквально завален предложениями купить сертификат о вакцинации, однако желающих купить поддельный сертификат еще больше. Нелегальные продавцы справок даже объявляют в своих группах, что временно вынуждены приостановить оказание услуг для новых клиентов из-за большого ажиотажа.

Желание купить поддельную справку о вакцинации люди объясняют по-разному: не доверяют вакцине, боятся за свое здоровье или рассказывают сумасшедшие истории, как их знакомый якобы чуть не умер от вакцины или все равно заразился коронавирусом.

Некоторых россиян отговаривают от вакцинации врачи.

«Я привилась, а большинство моих знакомых крутят у виска. Но самый шок у меня был, когда оператор скорой помощи (по совпадению заболело сердце после вакцинации, оказалось – остеохондроз), сказала мне: «Нечего было фигню колоть», - рассказала «Комсомольской правде» жительница Ленинградской области.

Фельдшер скорой помощи из Мурманска Евгений признался, что врачей с антипрививочным настроением не меньше трети. По его словам, сам он получил вакцину и сейчас борется с недобросовестными медиками, которые торгуют поддельными сертификатами.

«Не исключено, что будет поправка в законодательство, что если будет установлено, что врач отговорил пациента от прививки, его действия будут приравнены к статье УК РФ неоказание медицинской помощи», - заявил врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его мнению, врачи, которые отговаривают пациентов от прививок, - «непрофессиональные, у них устаревшие данные, нет объективной информации».

В свою очередь, адвокат Евгений Зобов предупредил, что при покупке сертификата под уголовную статью подпадает не только тот, кто его продал, но и тот, кто купил.

Он отметил, что покупатели чаще всего отделываются условным спросом, однако врачам, изготовившим подделку, может грозить более серьезное наказание.