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Подруга задержанной в Дагестане чеченки сделала заявление

Алиса Селезнёва
1 час назад
Подруга задержанной в дагестанском кризисном центре чеченки Халимат Тарамовой Анна Манылова записала видеобращение к депутату Госдумы Оксане Пушкиной, попросив ее провести независимое расследование. Обращение опубликовал Telegram-канал «Подъем».
По словам Анны Маныловой, она была свидетелем того, как 10 июня Тарамову силой затолкали в автомобиль, и считает такие действия похищением, так как девушка активно сопротивлялась.
«Я прошу не доверять чеченским СМИ и правозащитникам, а провести собственное расследование и добиться личной встречи с Халимат, чтобы она понимала, что после разговора с вами она будет в безопасности», - заявила Манылова.
Она подчеркнула, что готова предоставить Оксане Пушкиной доказательства того, что ее подруга до сих пор нуждается в помощи.
«Я не понимаю, неужели кто-то верит, что она будет кричать о помощи, находясь там с людьми, которые ей угрожают? Больше недели я нахожусь в страхе за ее жизнь и здоровье, я очень переживаю за ее судьбу», - заявила она.
Сама Оксана Пушкина подтвердила изданию свою готовность провести расследование и сообщила, что планирует поездку в Чечню в конце июня-начале июля.
Ранее Халимат Тарамова записала видеообращение, в котором заявила, что ее жизни угрожают, и просила не раскрывать ее местоположение. 11 июня стало известно, что в Дагестане штурмом взяли кризисный центр и забрали оттуда чеченку.
В свою очередь омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев заявил, что вокруг истории Тарамовой СМИ «нагнетается ажиотаж». А «сообщество нетрадиционной ориентации» лезет в чужой дом со своим уставом, «с наглым пренебрежением культурой, обычаями и традициями народа».
Общество,Видео,Нурди Нухажиев,Оксана Пушкина,Госдума,Республика Дагестан,
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