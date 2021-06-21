Подруга задержанной в дагестанском кризисном центре чеченки Халимат Тарамовой Анна Манылова записала видеобращение к депутату Госдумы Оксане Пушкиной , попросив ее провести независимое расследование. Обращение опубликовал Telegram-канал «Подъем».

По словам Анны Маныловой, она была свидетелем того, как 10 июня Тарамову силой затолкали в автомобиль, и считает такие действия похищением, так как девушка активно сопротивлялась.

«Я прошу не доверять чеченским СМИ и правозащитникам, а провести собственное расследование и добиться личной встречи с Халимат, чтобы она понимала, что после разговора с вами она будет в безопасности», - заявила Манылова.

Она подчеркнула, что готова предоставить Оксане Пушкиной доказательства того, что ее подруга до сих пор нуждается в помощи.

«Я не понимаю, неужели кто-то верит, что она будет кричать о помощи, находясь там с людьми, которые ей угрожают? Больше недели я нахожусь в страхе за ее жизнь и здоровье, я очень переживаю за ее судьбу», - заявила она.

Сама Оксана Пушкина подтвердила изданию свою готовность провести расследование и сообщила, что планирует поездку в Чечню в конце июня-начале июля.

Ранее Халимат Тарамова записала видеообращение, в котором заявила, что ее жизни угрожают, и просила не раскрывать ее местоположение. 11 июня стало известно, что в Дагестане штурмом взяли кризисный центр и забрали оттуда чеченку.