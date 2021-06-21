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Россиянам посоветовали сменить уходящий под воду Крым на Турцию

Вероника Полынина
28 минут назад
Россиянам посоветовали сменить затопленный Крым на солнечную Турцию.
Россиянам посоветовали сменить уходящий под воду Крым на Турцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Пока Крым страдает от ливней и наводнений, в турецкой Анталии установилась безоблачная солнечная погода.
С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. В апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения В Турции не смогли отдохнуть около полутора миллионов российских туристов.
Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев считает, что в этом летнем сезоне Турция сможет принять около 7 млн российских туристов – больше, чем в допандемийном 2019 году.
Увеличение спроса на Турцию также может стать следствием переполненности российских курортов и неблагоприятной погоды, установившейся в Крыму.
На прошлой неделе на Крым обрушился циклон, который привел к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма. В результате наводнения погиб один человек, пострадали 43. Удар стихии в Крыму привел к разрушению домов, нарушению подачи электроэнергии и водоснабжения.
После небольшой передышки жители полуострова готовятся к новому удару стихии. Уже с сегодняшнего вечера на Крым может обрушиться новый шторм. Синоптики предупреждают, что ливни и грозы задержатся в Крыму на неделю.
Общество,Андрей Игнатьев,Российский союз туриндустрии,Республика Крым,Россия,Турция,
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