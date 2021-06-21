Россиянам посоветовали сменить уходящий под воду Крым на Турцию

Россиянам посоветовали сменить затопленный Крым на солнечную Турцию

Пока Крым страдает от ливней и наводнений, в турецкой Анталии установилась безоблачная солнечная погода.

С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. В апреле-начале июня из-за закрытия авиасообщения В Турции не смогли отдохнуть около полутора миллионов российских туристов.

Большинство из них не стали менять направление или даты поездки, а предпочли дожидаться открытия турецких курортов.

Увеличение спроса на Турцию также может стать следствием переполненности российских курортов и неблагоприятной погоды, установившейся в Крыму.

На прошлой неделе на Крым обрушился циклон, который привел к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма. В результате наводнения погиб один человек, пострадали 43. Удар стихии в Крыму привел к разрушению домов, нарушению подачи электроэнергии и водоснабжения.