Поскорее сбыть с рук: крымчане массово избавляются от автомобилей-утопленников

Жители Крыма после наводнения начали массово давать объявления о продаже автомобилей – утопленников.

При этом, как сообщает телеграм-канал «Новости на каждый день», крымчане не признаются в объявлениях, что их машины побывали под водой.

Чтобы сохранить товарный вид, авто обрабатывают в сервисах от сырости и залива.

Эксперты предупреждают, что на сервисах объявлений в Керчи, Ялте и Севастополе можно найти несколько десятков подобных объявлений, а скоро их будет еще больше.

Специалисты советуют потенциальным покупателям перед заключением сделки проверять машины в автосервисах на признаки утопления.

На прошлой неделе на Крым обрушился циклон, который привел к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма. В результате наводнения погиб один человек, пострадали 43. Удар стихии в Крыму привел к разрушению домов, нарушению подачи электроэнергии и водоснабжения. В настоящее время власти продолжают расчистку пострадавших территорий и откачку воды.

По данным пресс-службы управления МЧС России по Крыму, в результате ливней в республике утонули 74 автомобиля: 31 — в Керчи, 39 — в Ялте и 4 — в селе Приозерное Ленинского района.