Поскорее сбыть с рук: крымчане массово избавляются от автомобилей-утопленников

Жители Крыма
после наводнения начали массово давать объявления о продаже автомобилей – утопленников.
При этом, как сообщает
телеграм-канал «Новости на каждый день», крымчане не признаются в объявлениях, что их машины побывали под водой.
Чтобы сохранить товарный вид, авто обрабатывают в сервисах от сырости и залива.
Эксперты предупреждают, что на сервисах объявлений в Керчи, Ялте и Севастополе можно найти несколько десятков подобных объявлений, а скоро их будет еще больше.
Специалисты советуют потенциальным покупателям перед заключением сделки проверять машины в автосервисах на признаки утопления.
На прошлой неделе на Крым обрушился циклон, который привел к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также коснулась Феодосии, Ленинского и Кировского районов Крыма. В результате наводнения погиб один человек, пострадали 43. Удар стихии в Крыму привел к разрушению домов, нарушению подачи электроэнергии и водоснабжения. В настоящее время власти продолжают расчистку пострадавших территорий и откачку воды.
По данным пресс-службы управления МЧС России по Крыму, в результате ливней в республике утонули 74 автомобиля: 31 — в Керчи, 39 — в Ялте и 4 — в селе Приозерное Ленинского района.
Глава региона Сергей Аксенов
заявил, что до 22 июня власти примут решение о выплате компенсаций для владельцев автомобилей, получивших урон во время наводнения. Параллельно с этим будет рассмотрен вопрос разработки нормативно-правовой базы, в том числе разработки регионального закона, который позволит осуществить выплату.