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В центре "Вектор" рассказали о возможности ревакцинации "Эпиваккороной"

ТАССиещё 5
11 минут назад
Состав вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" позволяет использовать этот препарат для ревакцинации неограниченное количество раз. Об этом сообщили журналистам в понедельник в центре "Вектор" Роспотребнадзора, где была разработана вакцина.
"Эпиваккорону" разрешили использовать для ревакцинации без ограничений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Состав вакцины "Эпиваккорона" создает возможность ее использования для ревакцинации - без ограничения по их [ревакцинаций] числу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такая ревакцинация является безопасной и должна повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений, а затем поддерживать их для обеспечения постоянной защиты.
"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России 14 октября 2020 года.
Общество,Роспотребнадзор,
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