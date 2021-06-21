Мурашко дал рекомендации по ревакцинации от COVID-19

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, чтобы защититься от инфекции при росте заболеваемости коронавирусом, ревакцинацию нужно делать раз в полгода. Об этом сообщает
РИА Новости.
При этом Мурашко отметил, что «при спокойной ситуации» вакцинироваться от коронавируса нужно раз в год. При соблюдении этих правил нет необходимости постоянно сдавать анализы на антитела, уверен он.
«Не нужно ходить каждый день и проверять, какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», - пояснил министр.
С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.
Однако на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве, Московской и Тверской областях ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. А власти Нижнего Новгорода запретили жителям жениться без справки о вакцинации или наличия антител.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков
заявил, что вакцинация в России от коронавируса – неизбежна. По его словам, то же самое относится и к ревакцинации.