Мурашко дал рекомендации по ревакцинации от COVID-19

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, чтобы защититься от инфекции при росте заболеваемости коронавирусом, ревакцинацию нужно делать раз в полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

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При этом Мурашко отметил, что «при спокойной ситуации» вакцинироваться от коронавируса нужно раз в год. При соблюдении этих правил нет необходимости постоянно сдавать анализы на антитела, уверен он.

«Не нужно ходить каждый день и проверять, какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», - пояснил министр.

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и добровольна.

Однако на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве, Московской и Тверской областях ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. А власти Нижнего Новгорода запретили жителям жениться без справки о вакцинации или наличия антител.