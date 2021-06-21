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Мурашко призвал россиян ограничить контакты

Алиса Селезнёва
1 час назад
Глава минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян к ограничению контактов до достижения коллективного иммунитета.
Мурашко призвал россиян ограничить контакты
Фото: ТАССТАСС
"В настоящее время количество пациентов, которые проходят лечение, под наблюдением медицинских работников, достигло примерно 465 тысяч человек", - рассказал Михаил Мурашко в эфире телепрограммы "Россия 24" в понедельник, 21 июня, сообщает «Царьград».
Количество подтвержденных инцидентов заражений коронавирусом в России увеличилось за суточный на 17 378 и достигло 5 334 204. Численность излечившихся после заражения COVID-19 выросла за сутки на 8361.
А недавно пресс-секретарь российского президента Владимира ПутинаДмитрий Песков заявил, что вакцинация в России т коронавируса – неизбежна. По его словам, то же самое относится и к ревакцинации.
Кроме этого, его спросили о мнении о вакцинации президента страны. По словам Пескова, позиция главы государства по теме ревакцинации «не важна, важно, что говорят производители, изобретатели и врачи». «Относительно анализов — это дорогое удовольствие. Беседы о том, чтобы это удовольствие стало бесплатным, не ведутся, насколько мне известно», — добавил он.
Отмечается, что суточный прирост получивших коронавирусную инфекцию в России с начала июня увеличился двукратно. В течение последних четырех дней в стране каждый день регистрируется свыше 17 тыс. новых заражений.
Общество,Михаил Мурашко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минздрав РФ,Царьград ТВ,
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