Мурашко призвал россиян ограничить контакты

Кроме этого, его спросили о мнении о вакцинации президента страны. По словам Пескова, позиция главы государства по теме ревакцинации «не важна, важно, что говорят производители, изобретатели и врачи». «Относительно анализов — это дорогое удовольствие. Беседы о том, чтобы это удовольствие стало бесплатным, не ведутся, насколько мне известно», — добавил он.
Отмечается, что суточный прирост получивших коронавирусную инфекцию в России с начала июня увеличился двукратно. В течение последних четырех дней в стране каждый день регистрируется свыше 17 тыс. новых заражений.