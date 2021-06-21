Мурашко призвал россиян ограничить контакты

Количество подтвержденных инцидентов заражений коронавирусом в России увеличилось за суточный на 17 378 и достигло 5 334 204. Численность излечившихся после заражения COVID-19 выросла за сутки на 8361.

Кроме этого, его спросили о мнении о вакцинации президента страны. По словам Пескова, позиция главы государства по теме ревакцинации «не важна, важно, что говорят производители, изобретатели и врачи». «Относительно анализов — это дорогое удовольствие. Беседы о том, чтобы это удовольствие стало бесплатным, не ведутся, насколько мне известно», — добавил он.