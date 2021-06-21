«Ни за первую, ни за вторую волну такого не было»

Подмосковье зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 с начала пандемии — 1,8 тыс. человек за сутки. За неделю количество пациентов с коронавирусом выросло на 3%. Рост заболеваемости наблюдается в 65 регионах России . Статистика на сегодняшний день такова, что заражаются COVID-19 в стране в два раза чаще, чем излечиваются.

За сутки количество новых заболевших COVID-19 в Московской области составило 1811 человек, это самый высокий показатель с момента начала пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на главу подмосковного минздрава Светлану Стригункову сообщает ТАСС.

"Количество выявления в сутки достигло 1,8 тыс. человек. Это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день", - отметила министр.

По ее словам, за неделю количество подтвержденных случаев коронавируса выросло на 8,5 тыс. человек - на 3%. Дополнительно власти Московской области разворачивают более 2 тыс. коек, в среднем за сутки госпитализируют более 1 тыс. пациентов c COVID-19. Стригункова добавила, что на 1% за две недели выросло количество госпитализированных пациентов молодого возраста – 20-29 лет. При этом остальные возрастные группы до 50 лет болеют меньше.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19. У 15% каких-либо симптомов болезни не было. Скончались 440 человек. При этом число излечившихся от инфекции в два раза меньше числа новых заболевших - выздоровел 8 361 россиянин.

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании в медицинском центре им. Бурденко, прирост заболеваемости фиксируется примерно в 65 российских регионах.

Около 465 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на лечении или под наблюдением медиков.

Ситуация в столице

В Москве зафиксировано большинство новых случаев - 7584. Среди городов на втором месте Санкт-Петербург – 1046 новых заболевших за сутки. Ситуация в столице по-прежнему оставляет желать лучшего, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе", — сказала она.

При этом, по словам чиновницы, городские власти продолжают наращивать мощности медицинской инфраструктуры – введены в работу еще пять центров компьютерной томографии на базе поликлиник. Всего их в городе 35.

"КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях", — добавила Ракова.

Штамм Дельта

За минувшие две недели в Москве на 100% увеличилось число повторных случаев заражения коронавирусом, сообщала ранее Анастасия Ракова.

"К сожалению, видим повторные случаи заболевания коронавирусом. Многие переболели уже достаточно давно, и их защита ослабла", — подчеркнула чиновница.

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил "Известиям", что заболеваемость COVID-19 в России будет расти еще как минимум две недели. Стабилизироваться ситуация может лишь в августе.

"Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца", — отметил он.

Тимаков также выразил надежду, что страна будет готова к неизбежной осенней волне коронавируса уже к концу сентября. 18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за минувшие пять дней в России прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил почти 35%.

"В Москве эти показатели выше Это [прирост в] 54,4%. Абсолютными лидерами являются Москва, Московская область", — заявила зампред правительства.