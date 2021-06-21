«Ни за первую, ни за вторую волну такого не было»

В Подмосковье зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19 с начала пандемии — 1,8 тыс. человек за сутки. За неделю количество пациентов с коронавирусом выросло на 3%. Рост заболеваемости наблюдается в 65 регионах России. Статистика на сегодняшний день такова, что заражаются COVID-19 в стране в два раза чаще, чем излечиваются.
За сутки количество новых заболевших COVID-19 в Московской области составило 1811 человек, это самый высокий показатель с момента начала пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на главу подмосковного минздрава Светлану Стригункову
сообщает ТАСС.
"Количество выявления в сутки достигло 1,8 тыс. человек. Это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день", - отметила министр.
По ее словам, за неделю количество подтвержденных случаев коронавируса выросло на 8,5 тыс. человек - на 3%. Дополнительно власти Московской области
разворачивают более 2 тыс. коек, в среднем за сутки госпитализируют более 1 тыс. пациентов c COVID-19. Стригункова добавила, что на 1% за две недели выросло количество госпитализированных пациентов молодого возраста – 20-29 лет. При этом остальные возрастные группы до 50 лет болеют меньше.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19. У 15% каких-либо симптомов болезни не было. Скончались 440 человек. При этом число излечившихся от инфекции в два раза меньше числа новых заболевших - выздоровел 8 361 россиянин.
Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко
на совещании в медицинском центре им. Бурденко, прирост заболеваемости фиксируется примерно в 65 российских регионах.
Около 465 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на лечении или под наблюдением медиков.
Ситуация в столице
В Москве зафиксировано большинство новых случаев - 7584. Среди городов на втором месте Санкт-Петербург – 1046 новых заболевших за сутки. Ситуация в столице по-прежнему оставляет желать лучшего, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе", — сказала она.
При этом, по словам чиновницы, городские власти продолжают наращивать мощности медицинской инфраструктуры – введены в работу еще пять центров компьютерной томографии на базе поликлиник. Всего их в городе 35.
"КТ-центры позволяют снять нагрузку со стационаров, что очень важно в текущих условиях", — добавила Ракова.
Штамм Дельта
За минувшие две недели в Москве на 100% увеличилось число повторных случаев заражения коронавирусом, сообщала ранее Анастасия Ракова.
"К сожалению, видим повторные случаи заболевания коронавирусом. Многие переболели уже достаточно давно, и их защита ослабла", — подчеркнула чиновница.
Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков
заявил "Известиям", что заболеваемость COVID-19 в России будет расти еще как минимум две недели. Стабилизироваться ситуация может лишь в августе.
"Результаты предпринятых мер по обязательной вакцинации некоторых групп населения мы увидим не раньше, чем через полтора месяца", — отметил он.
Тимаков также выразил надежду, что страна будет готова к неизбежной осенней волне коронавируса уже к концу сентября. 18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова
сообщила, что за минувшие пять дней в России прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил почти 35%.
"В Москве эти показатели выше Это [прирост в] 54,4%. Абсолютными лидерами являются Москва, Московская область", — заявила зампред правительства.
Связан рост заболеваемости с новым штаммом коронавируса - Дельта, попавшем в РФ из Индии. Он отличается повышенной контагиозностью и легче передается от человека к человеку. Для противостояния "индийскому" ковиду уровень антител должен быть в два раза больше, чем требуется для защиты от классического коронавируса из Уханя. При этом прививка "Спутником V" защищает и от Дельты, заверили в центре им. Гамалеи, где создали вакцину.