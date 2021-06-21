Петербург обогнал Москву по суточной смертности от COVID-19

Санкт-Петербург стал лидером среди регионов России по суточной смертности от коронавируса, обогнав Москву . За сутки в Санкт-Петербурге скончались 80 человек. Всего в Северной столице выявлено 1046 случаев коронавируса, выздоровели 425 петербуржцев, пишет RuNews24.

Фото: ТАСС ТАСС

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе вводятся новые ограничения. Так, заполняемость залов кинотеатров снизилась до 50%, прекратили работу аквапарки и аттракционы, а также фуд-корты в торговых центрах. Ресторанам запретили принимать клиентов с 2:00 ночи до 6:00 утра, работать можно только на вынос.

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Новые ограничения вновь ударят по финансовой стабильности малого и среднего бизнеса Северной столицы. Во многом это связано с тем, что Смольныйне может оказать достаточную финансовую поддержку предприятиям из-за нехватки средств в бюджете города. Так, резервный фонд правительства города сейчас ужался до 7,9 миллиардов рублей (из 20,3 заложенных), до октября 2021 года его может не хватить.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что в городе не предусмотрено новых программ помощи малому и среднему бизнесу в период третьей волны коронавируса. Издание RuNews24 отмечало, что отсутствие новых программ может быть недоработкой Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), который курирует вице-губернатор Максим Соколов . Отметим, что представители бизнеса уже обращались в КППИТ с предложениями о послаблении ограничений, ноответа от ведомства нет.