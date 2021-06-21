Отмечается, что организовали полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ведомство проводит контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Кроме того, усилили контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников. "Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые два часа", - подчеркнули в ведомстве.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, в отдельных районах выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям, в частности в Ялте и Керчи. В Ялте в результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.