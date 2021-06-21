Роспотребнадзор
выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших территориях Крыма
и Севастополя
, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
"В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях", - говорится в сообщении.
Также организуют круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в Крыму.
"В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором незамедлительно организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. По указанию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора под руководством заместителя руководителя службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организовали полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ведомство проводит контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Кроме того, усилили контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников. "Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые два часа", - подчеркнули в ведомстве.
"В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях", - говорится в сообщении ведомства.
Сроки запрета не уточняются.
Ранее президент России Владимир Путин
дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой
обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры в Крыму, пострадавшем от последствий сильных ливневых дождей.
На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, в отдельных районах выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям, в частности в Ялте и Керчи. В Ялте в результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.