16 715 новых случаев COVID выявили в России

В России
за последние сутки зарегистрировали 16 тыс. 715 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве
- 6 тыс. 555. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 455 (14,7%) без клинических проявлений. В Москве - 6 тыс. 555, в Московской области - 1 тыс. 871», - говорится в сообщении.
Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 5 млн 350 тыс. 919 случаев (плюс 0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 11 тыс. 117 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 889 тыс. 450 человек.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 546 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 130 тыс. 347 человек.