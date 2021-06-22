16 715 новых случаев COVID выявили в России

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 11 тыс. 117 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 889 тыс. 450 человек.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 546 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 130 тыс. 347 человек.