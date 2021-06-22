В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 16 тыс. 715 случаев коронавирусной инфекции, в Москве - 6 тыс. 555

Агентство «Москва»иещё 3
1 час назад
В России за последние сутки зарегистрировали 16 тыс. 715 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Москве - 6 тыс. 555. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
16 715 новых случаев COVID выявили в России
Фото: ТАССТАСС
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 тыс. 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 455 (14,7%) без клинических проявлений. В Москве - 6 тыс. 555, в Московской области - 1 тыс. 871», - говорится в сообщении.
Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 5 млн 350 тыс. 919 случаев (плюс 0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 11 тыс. 117 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 889 тыс. 450 человек.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 546 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 130 тыс. 347 человек.
Общество,Москва,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители