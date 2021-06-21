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В России выявили 17 378 случаев коронавируса

Газета.Ruиещё 5
41 минуту назад
В России зафиксировали 17 378 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.
17 378 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также за прошедший день вылечился 8 361 человек, скончались 440.
Большинство случаев заражения были выявлены в Москве (7584), Московской области (1811), Петербурге (1046), Нижегородской области (268) и в Бурятии (243).
За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 5 334 204 жителей России, умерли 129 801, выздоровели 4 878 333.
Ранее были названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России.
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