Привившимся от COVID захотели снизить стоимость билетов

При этом самолеты, поезда, аэропорты и железнодорожные вокзалы, как обратил внимание общественник, – места массового скопления людей, где особенно высок риск заразиться коронавирусом. И чтобы существенно его снизить, помимо введения разумных ограничений, важно разработать систему поощрений, считает он.