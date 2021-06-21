В Подмосковье выявлен суточный максимум случаев COVID-19 с начала пандемии

За минувшие сутки в Московской области выявили 1,8 тысяч случаев коронавирусной инфекции, это самый высокий показатель с начала пандемии. Об этом сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, передает ТАСС.

По ее словам, ни во время первой, ни во время второй волны пандемии в регионе не было зафиксировано такого прироста.

Стригункова также добавила, что за последние 24 часа в Подмосковье для больных COVID-19 развернули порядка 2 тысяч коек.

При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время совещания с правительством и главами городских округов сообщил, что еще порядка 1500 человек с коронавирусом было госпитализировано в Московской области за минувшую неделю. Возраст госпитализированных - от 20 до 29 лет.

Глава региона напомнил, что в связи ухудшением ситуации по коронавирусу были приняты меры по обязательной вакцинации определенной категории работников.

"И мы видим большое желание сделать прививку. Пункты работают и в выходные дни, и даже ночью. А запись увеличилась в четыре раза", — сказал Воробьев.