В России начнут изымать алименты в онлайн-формате

Вице-премьер уточнил, что в рамках цифровизации будет построена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями.

Предполагается, что подать иск в мировой суд будет возможно через госуслуги. Для этого всех банки будут подключены к Федеральной службе судебных приставов через электронный документооборот.