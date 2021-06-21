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В России начнут изымать алименты в онлайн-формате

Газета.Ruиещё 8
53 минуты назад
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что процедура взыскания алиментов в России к 2023 году перейдет в электронный формат. Об этом сообщает РИА «Новости».
В России начнут изымать алименты в онлайн-формате
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн формат и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка», — сказал он.
Вице-премьер уточнил, что в рамках цифровизации будет построена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками и работодателями.
Предполагается, что подать иск в мировой суд будет возможно через госуслуги. Для этого всех банки будут подключены к Федеральной службе судебных приставов через электронный документооборот.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о наказании за неполную уплату алиментов. Целью законопроекта является совершенствование механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, которые без уважительной причины не уплатили алименты в размере, установленном судом или нотариально удостоверенным соглашением.
Общество,Дмитрий Чернышенко,Госдума,Россия,
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